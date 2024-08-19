نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: غلق كلي أعلى نفق نصر الدين مساء الخميس القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع مترو الانفاق الخط الرابع والمار بشارع الاهرام وتسليم المرحلة الاولى من المحطة رقم 13 الكائنة أعلى نفق نصر الدين أمام بى تك وحتى سور مترو الانفاق والسكة الحديد بنطاق حى العمرانية لقيام الشركة المنفذة باستكمال أعمال تنفيذ المشروع.

لذا توضح المحافظة أن الهيئة القومية للانفاق ستقوم بإجراء الغلق الكلى للمنطقة أعلى نفق نصر الدين من بى تك حتى سور مترو الانفاق والسكة الحديد اعتبارًا من مساء يوم الخميس القادم الموافق 22/8/2024.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حى العمرانية وجهاز السرفيس برفع كافة الاشغالات والتعديات والمعوقات من المسار المذكور ومنع تواجد سيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمنطقة أو بالشوارع المجاورة لمحطة المترو والتأكيد على التزامهم بالوقوف بالموقف الجديد الكائن أسفل محور الفريق كمال عامر وذلك لتسهيل عمل الشركة المنفذة للمشروع.

كما وجه المحافظ الشركة المنفذة لمشروع مترو الانفاق الخط الرابع بتنفيذ رصيف مشاة بعرض 2،5 م أمام بى تك حتى سور مترو الانفاق لخدمة المواطنين بالمنطقة وكذلك المترددين على محطة مترو الانفاق وتركيب كشافات للإنارة بالإضافة إلى تنفيذ حارة طوارئ تسمح بمرور عربات الاسعاف والمطافئ فى حالة الضرورة القصوي.

وأكد المحافظ على الشركة بضرورة تأمين الموقع بشكل كامل للحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت المحيطة.

لافتًا أن الادارة العامة لمرور الجيزة سوف تقوم بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللافتات الارشادية اللازمة لمعاونة المواطنين فى معرفة الاتجاهات البديلة.