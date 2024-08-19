نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتجديد تكليف حسن عبدالله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 (مكرر) قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 343 لعام 2024، الذي يتضمن تجديد تكليف حسن السيد حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام إضافي اعتبارًا من 18 أغسطس 2024.

تفاصيل القرار

تجديد التكليف:

يشمل قرار الرئيس السيسي تجديد تكليف حسن عبدالله، الذي كان قد تم تعيينه قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي في أغسطس 2022 خلفًا لطارق عامر.

مدة التجديد:

تمتد لمدة عام واحد، بينما تستمر فترة تعيين محافظ البنك المركزي الرسمي 4 سنوات بعد موافقة البرلمان.

خلفية عن حسن عبدالله

كان حسن عبدالله قد تولى منصب قائم بأعمال محافظ البنك المركزي بعد قرار الرئيس السيسي بتعيينه في أغسطس 2022، وذلك في إطار سلسلة من التعديلات والتجديدات التي تطرأ على المناصب العليا في المؤسسات الحكومية.

يأتي هذا التجديد في سياق استمرارية العمل في القطاع المالي والمصرفي، والذي يعد جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الاقتصادية للدولة.