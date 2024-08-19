سويلم يبحث مع السفير الأسترالي بمصر سبل تعزيز التعاون بين مصر واستراليا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 12:59 مساءً - - التعاون بين الوزارة وشركة روبيكون الاسترالية وشركة السويدي فى مجال تحديث البوابات لتدقيق عملية توزيع المياه

- التعاون فى مجالات الإدارة المستدامة للمياه، وإدارة المياه الجوفية، وشحن الخزانات الجوفية، وإدارة مخاطر الجفاف، والتدريب وبناء القدرات

- دعوة استراليا للمشاركة فى مبادرة AWARe ضمن مسار تحلية المياه الذى يقوده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

إلتقى السيد الاستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيد/ أكسل وابنهورست سفير أستراليا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر واستراليا في مجال الموارد المائية .

وفى بداية اللقاء .. رحب الدكتور سويلم بالسفير الأسترالى معرباً عن رغبة الوزارة في تعزيز التعاون مع الجانب الأسترالى في مجال الموارد المائية خاصة في ظل التحديات المتشابهة التي تواجه البلدين في مجال المياه ، ومن جانبه .. أكد السيد وابنهورست عن سعادته بلقاء الدكتور سويلم وحرصه على تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين .

وتم خلال اللقاء استعراض نتائج اللقاء السابق بين الدكتور سويلم والسيد وابنهورست فى شهر مايو ٢٠٢٣ حيث تم الإتفاق على التعاون بين الوزارة وشركة روبيكون الاسترالية فى مجال تحديث البوابات لتدقيق عملية توزيع المياه ، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة السويدي وشركة روبيكون ووتر الأسترالية لتنفيذ تجربة على ترعة القاصد لتحديث البوابات الواقعة على الترعة .

وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون وتبادل الخبرات بين مصر واستراليا فى مجالات الإدارة المستدامة للمياه، وإدارة المياه الجوفية، وشحن الخزانات الجوفية، وإدارة مخاطر الجفاف، والتدريب وبناء القدرات ، حيث أشار الدكتور سويلم لرغبة الوزارة فى قيام الجانب الاسترالى بتوفير فرص تدريب لمهندسي الوزاره للإستفادة من التكنولوجيا والخبرات الاسترالية في التعامل مع ندرة المياه وإستخدام الطاقة المتجدده في مجالات المياه المتعددة .

كما تم التباحث حول قضايا التغير المناخى وتأثيراتها السلبية على مختلف دول العالم مثل مصر التى تواجه ظواهر مناخية متطرفة ، وأيضا استراليا التى واجهت حرائق الغابات التى إجتاحتها منذ عدة اعوام ، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدول في مجال التكيف مع التغيرات المناخية ، متوجها بالدعوة لدولة استراليا للمشاركة فى مبادرة AWARe والتى ستسهم فى تنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية ، وامكانية دعم استراليا للمبادرة ضمن مسار تحلية المياه الذى يقوده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

كما تم دعوة السفير الاسترالى للمشاركة فى فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه .