معلومات الوزراء: 5.17 مليار مستخدم لوسائل التواصل حول العالم فى يوليو 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 12:59 مساءً - سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أحدث التقارير والمؤشرات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي على المستوى العالمي، حيث أشار إلى التحليل التفصيلي الذي أجراه فريق شركة "Kepios" للاستشارات الإستراتيجية، والذي أظهر أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بلغ 5.17 مليار مستخدم حول العالم في بداية يوليو 2024، وهو ما يعادل 63.7% من إجمالي سكان العالم، حيث واصلت أعداد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في النمو، وانضم 282 مليون مستخدم جديد إلى وسائل التواصل الاجتماعي منذ يوليو 2023، ويعادل هذا نموًا سنويًا بنسبة 5.8%، بمعدل متوسط يبلغ 8.9 مستخدم جديد كل ثانية.

ووفقًا للتقرير، فقد أشارت أحدث الأرقام إلى أن ما يقرب من 95% من مستخدمي الإنترنت في العالم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي كل شهر؛ ومع ذلك، لاحظ أن أرقام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قد لا تُمثل أفرادًا فريدين، وبسبب مشكلات -مثل الحسابات المُكررة-، قد تتجاوز أرقام مُستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الأرقام التي يتم نشرها لمُستخدمي الإنترنت - أو حتى بالنسبة لإجمالي السُكان.

وأشار التقرير إلى أن مقارنة مُستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأرقام إجمالي السُكان قد لا تُمثل المدى الكامل لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأن معظم شركات وسائل التواصل الاجتماعي تقتصر على الأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا أو أكثر، وتشير أحدث البيانات إلى أن عدد مُستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي "البالغين" في جميع أنحاء العالم (أي أولئك الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر) يُعادل الآن أكثر من 86% من جميع البالغين في تلك الفئة العمرية.

كما تكشف بيانات شركة أبحاث السوق "GWI" أن مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي النموذجي يستخدم -أو يزور بنشاط- ما معدله 6.7 منصة اجتماعية مختلفة كل شهر، ويقضي في المتوسط ساعتين و20 دقيقة يوميًا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبافتراض أن الناس يقضون 7 و8 ساعات نوم يوميًا، تشير هذه الأرقام الأخيرة إلى أن الناس يقضون ما يقرب من 14% من حياتهم اليقظة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار مركز المعلومات ودعم القرار إلى أن تقرير الشركة يشير بأن العالم يقضي أكثر من 12 مليار ساعة في استخدام منصات التواصل الاجتماعي كل يوم، وهو ما يعادل أكثر من 1.38 مليون سنة من الوجود البشري.

كما أشار التقرير إلى احتلال منصة YouTube المركز الأول من حيث أكبر عدد من المستخدمين النشطين يوميًا، تلتها كل من WhatsApp وFacebook في المركز الثاني والثالث (على التوالي)، حيث تشير هذه البيانات إلى أن WhatsApp لديها عدد أكبر من مستخدمي التطبيقات النشطين مقارنة بـ Facebook، بينما تحتل Instagram المركز الرابع.