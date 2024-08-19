ميقاتي يوجه بفتح تحقيق فوري بقضية الانقطاع الكلي للكهرباء عن لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 03:32 مساءً - وجه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خطاباً إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي، اليوم الإثنين، طلب عبره إجراء تحقيق فوري بموضوع الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي. وفق بيان للحكومة اللبنانية.

وأعلن وزير الطاقة وليد فياض، عن إعادة تشغيل محطة كهرباء "الزهراني"، مما سيسمح باستقرار شبكة الكهرباء في البلاد وبتزويد المرافق الحيوية فقط بالكهرباء، وفي مقدمتها مطار بيروت الدولي، لمدة أسبوع.