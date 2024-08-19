نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يتفقد مشروعات حماية الشواطئ في دمياط (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، يرافقه أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، و«إليساندرو فراكاسيتي» الممثلالمقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشروعات حماية الشواطئ في دمياط، اليوم الاثنين، والتي يجري تنفيذها ضمن مشروع «تعزيزالتكيف مع المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل.

وكان في استقبال تابع وزير الري ومرافقوه، ا الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، حيث استمعوا لشرح من الدكتور محمد محمود مديرالمشروع عن أهداف المشروع ومعدلات التنفيذ.

وأوضح الدكتور محمد محمود، أن المشروع يجري تنفيذه بتقنية «الاعتماد على الطبيعة»؛ حيث تستخدم مواد صديقة للبيئة من البيئةالمحيطة للمشروع؛ بما يضمن استدامته.

وأضاف أن فكرة الحماية التي يتبناها المشروع بسيطة في فكرتها، عظيمة في أثرها؛ حيث يتم وضع أوتاد من نبات البوص على ابعادمحددة من خط الشاطئ، وبأطوال متناسقة، وتعمل حركة الرياح على تحريك رمل الشواطئ إلى البوص والتراكم أمامها تدريجيا، لتأخذ فيالارتفاع؛ لتمثل في النهاية حماية مستدامة للشواطئ.

وكانت مصر حصلت على منحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.4 مليون دولار لتنفيذ مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ فيالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل»، لحماية الأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل، والمهددة بالغرق، نتيجة ارتفاع منسوب سطحالبحر، المصاحب لظاهرة التغيرات المناخية.

ويشمل المشروع حماية شواطئ بطول ٦٩ كيلومترا ضمن أعمال المشروع في ٥ محافظات (بورسعيد - دمياط - كفرالشيخ- البحيرة - الدقهلية)

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