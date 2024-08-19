حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 28 مليون خدمة مجانية خلال 18 يوما

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 05:30 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 28 مليونا و8 آلاف و941 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأحد 18 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليونا و773 ألفا و938 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 661 ألفا و116 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.