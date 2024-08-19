كيف تحمي طفلك من مخاطر الإنترنت؟.. 20% يخفون ما يتصفحونه عن آبائهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 05:30 مساءً - كشفت دراسة جديدة أن خُمس أولياء الأمور لا يراقبون نشاط أطفالهم على الإنترنت، فيما يخفي 20% من الأطفال ما يتصفحونه عن آبائهم، بحسب تقرير عرض على قناة "إكسترا نيوز".

ووجهت القناة بعض النصائح لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، مشددة على أنه يجب الاحتفاظ بأجهزة الكمبيوتر في منطقة عائلية، وليس في غرف نوم الأطفال، بالإضافة إلى استخدام إعدادات التصفية في متصفح الويب؛ لمنع الوصول إلى المواقع غير المناسبة.