انت الأن تتابع خبر اتفرج : علاء مبارك ينشر تسجيل مسرب لوالده بشأن خطة الاحتلال بسيناء.. أسرار تكشف مفاجأة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، تسجيل صوتي بثه الإعلامي أحمد موسى في حلقة سابقة له، لحسني مبارك أثناء حديثه بشأن خطة نتنــ،،،ــياهو لتهجير أهل غزة إلى سيناء، وقد كشف التسجيل الذي نشره علاء مبارك مفاجأت بشأن خطة الاحتلال في سيناء وكيف رد عليه الرئيس الاسبق حسني مبارك.

علاء مبارك ينشر تسجيل مسرب لوالده

“عايز تبدأ حرب بينا تاني”.. هكذا رد الرئيس الراحل حسني مبارك على نتنيــ،،ــاهو بشأن طلبه بتهجير أهل غزة إلى اراضي سيناء.

وفي التسجيل المسرب، حكى الرئيس الراحل حسني مبارك ما دار بينه وبين رئيس وزراء الكيان المحتل، وحكى: ” إسرا،،،ئيل عايزة تزق قطاع غزة في سيناء، قالي مرة نتنــ،،ــياهو، قالي في خريطة كدا موجودة، ادي قطاع غزة وأدي حدودنا، ولو نسيب الناس بتوع غزة نشوف لهم حتة، وكان بيشاور على سيناء“.

تسجيل مسرب لحسني مبارك بشأن خطة الاحتلال في سيناء

واظهر التسجيل رد مبارك عليه قائلا: ”أنا دوؤرم في الحاجات دي وأول ماشوفته بيشاور على سيناء قولتله عايز تحطهم عندنا؟؟، إنسى الموضوع”.

”أنا دوؤرم في الحاجات دي وأول ماشوفته بيشاور على سيناء قولتله عايز تحطهم عندنا؟؟، إنسى الموضوع”. وتابع قائلا: “نتنـــ،،،ــياهو كان عايز يحط إيده على سيناء، قولتله انسى انت عايز تبدأ حر،،ب بينا وبينك تاني”.

“نتنـــ،،،ــياهو كان عايز يحط إيده على سيناء، قولتله انسى انت عايز تبدأ حر،،ب بينا وبينك تاني”. وأضاف: ” الحدود لا أنا ولا أتخن مني يقدر يقدم لهم”.

علاء مبارك يعلق على تسجيل والده