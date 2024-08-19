صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يطلق مبادرة جديدة للتوعية بأضرار التعاطي وإدمان المواد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 06:31 مساءً - المبادرة تستهدف توعية الفئات المختلفة من ركاب المترو بأضرار التعاطي .. وحث المرضى على التقدم للعلاج المجاني وفى سرية تامة

استمرارًا لتنفيذ حملات التوعية، أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق مبادرة جديدة لرفع وعي مرتادي مترو الأنفاق بمخاطر تعاطى وإدمان المواد المخدرة وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

تستهدف المبادرة التوعية بأضرار تعاطى المخدرات لاسيما المخدرات الاصطناعية والمستحدثة وتفنيد المفاهيم المتعلقة بها، ورفع وعي الأسر بطرق الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر للتعاطي كما تستهدف إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023"، من خلال مراكزه التابعة والشريكة، والبالغ عددها 33 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن.

ويأتي إطلاق المبادرة في إطار التعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة النقل متمثلة فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تكثيف حملات التوعية بأضرار تعاطى المخدرات لدى الفئات المختلفة لاسيما الشباب، بالتوازي مع توفير كافة الخدمات العلاجية لأىمريض إدمان مجانا وفى سرية تامة، مع تقديم خدمات ما بعد العلاج في إطار الحرص على الدمج المجتمعي للمتعافين والحد من الانتكاسة.

من جانبه أوضح الدكتورعمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه جارى التوسع في تنفيذ الأنشطة وبرامج الحماية من المخدرات التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة لرفع الوعى بخطورة التعاطي، كما أن تنفيذ مبادرات التوعية داخل محطات المترو والذي يعد أحد أهم المرافق الحيوية لنقل ملايين الركاب يوميا، يمثل أهمية كبيرة في وصول رسائل التوعية لأعداد كبيرة من الفئات المختلفة، مع استمرار تنفيذ أكبربرنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من المخدرات أثناء فترة الدراسة، وكذلك توعية طلاب الجامعات من خلال "بيوت التطوع" التابعة للصندوق، بالإضافة إلى التواجد داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والمناطق المطورة ومراكز الشباب .