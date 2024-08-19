نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 معلومات عن المؤتمر الدولي الأول للواعظات "دور المرأة في بناء الوعي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينعقد المؤتمر الدولي الأول للواعظات "دور المرأة في بناء الوعي" وهو المؤتمر الأول من نوعه.. للواعظات في العالم، والذي ينعقد في القاهرة في الفترة من ‏ ‏25 - 26 أغسطس 2024م.

يشارك فيه أكثر من 60 دولة بشخصيات فاعلة إقليميًّا ودوليًّا.

ويناقش المحاور التالية:

المحور الأول: دور المرأة في بناء الوعي الديني.

المحور الثاني: دور المرأة في بناء الوعي الثقافي.‏

المحور الثالث: دور المرأة في خدمة المجتمع.‏

المحور الرابع: دور المرأة في بناء الأسرة وتنشئة الطفل.‏

المحور الخامس: التجربة المصرية في تمكين المرأة.‏

المحور السادس: دور المرأة في تعزيز قيم التسامح والتعايش وصنع وبناء السلام.

ويلقي الضوء على ما قامت به الدولة المصرية من تمكين المرأة كتجربة رائدة يبنى عليها في مجال ‏حقوق الإنسان.

ويناقش دور المرأة في إرساء قيم التعايش، وصنع وبناء السلام في المجتمع.

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