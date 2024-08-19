وزير الزراعة يوجه وكلاء الوزارة بالمحافظات بتنفيذ حملات لتطهير المساقي وتوعية المزارعين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 08:00 مساءً - وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مديري مديريات الزراعة بالمحافظات، ومناطق الاصلاح الزراعي، بتنفيذ حملات كبرى للمرور على المساقي بالمزارع والحقول لدى المزارعين،، واجراء المعاينات على أرض الواقع، واتخاذ الاجراءات الفورية نحو تطهيرها.

وأشار وزير الزراعة الى ان ذلك يأتي في إطار الدور الأصيل لوزارة الزراعة في تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين، مشددا على تسخير الامكانيات المتاحة اللازمة لعمليات التطهير من معدات تابعة لوزارة الزراعة وأجهزتها ومراكزها البحثية، والجمعيات الزراعية، لتنفيذ تلك الحملات على الوجه الأكمل، باعتبارها مشكلة يعاني منها الكثير من المزارعين، موجها الشكر لوكلاء الوزارة الذين يبادرون بالعمل في هذا الشأن، لتطهير مساقي المزارعين.

وأكد فاروق على تكثيف الحملات الإرشادية وجهود الارشاد الزراعي، في توعية المزارعين، ونقل التوصيات الفنية لهم، والممارسات الزراعية السليمة، وتقديم كافة أشكال الدعم الفني، فضلا عن نتائج البحوث التطبيقية، التي تساهم في تحقيق أعلى انتاجية للمزارع.

ووجه الوزير ايضا فرق مكافحة الآفات بالإدارة المركزية للمكافحة، بالتنسيق مع المعاهد البحثية المختصة، بالانتشار على مستوى كافة الحقول والمزارع، للوقوف على أية شكاوى من المزارعين، بخصوص أمراض نباتية او آفات، وتقديم التوصيات المناسبة لها، وعلاجها، فضلا عن التوعية بالاجراءات الاحترازية والوقائية تجنب أية اصابات في المراحل المختلفة من عمر النباتات.