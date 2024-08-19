أحمد جودة - القاهرة - عاجل - تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي 2024

عاجل - تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي 2024.. كشف مصادر بوزارة الكهرباء أن شركات توزيع الكهرباء بدأت تطبيق الأسعار الجديدة من خلال زيادة قيمة الشريحة السابعة بنسبة 35%، وهي للمستهلكين لأكثر من 1000 كيلو وات.

تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي



وأوضحت المصادر أن رجال الضبطية القضائية في شركات الكهرباء بدأوا في تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي وفقًا للأسعار الجديدة، التي لم تعلن عنها الوزارة حتى الآن كما كان متبعًا في المرات السابقة.

تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك



وبدأت شركات الكهرباء تطبيق زيادة جديدة في أسعار شرائح الاستهلاك، خاصة فيما يتعلق بالعدادات مسبقة الدفع، حيث تم تطبيق الأسعار الجديدة فعليًّا منذ 4 أيام بسرية تامة.

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي

وجاءت زيادات أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي على النحو التالي:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ساعة بسعر 68 قرشًا بدلًا من 58 قرشًا.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ساعة بسعر 78 قرشًا بدلًا من 68 قرشًا. في حال تجاوز الاستهلاك 100 كيلو وات، يتم حساب الاستهلاك من البداية وفقًا للشريحة الثالثة.

- الشريحة الثالثة من صفر إلى 200 كيلو وات ساعة بسعر 95 قرشًا بدلًا من 83 قرشًا.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة بسعر 155 قرشًا بدلًا من 125 قرشًا.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ساعة بسعر 195 قرشًا بدلًا من 140 قرشًا.

- الشريحة السادسة لأكثر من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة بسعر 2.1 جنيه بدلًا من 140 قرشًا.

- الشريحة الأخيرة لأكثر من 1000 كيلو وات ساعة بسعر 2.3 جنيه بدلًا من 165 قرشًا.