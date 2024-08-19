التعليم تكشف موقف الطلاب الراسبين في الثانوية من تطبيق النظام الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 08:57 مساءً - كشف الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم، أن حزمة القرارات التي اتخذتها الوزارة، يأتي في إطار قيام مصر بتطوير التعليم، وبدأت بتطوير التعليم الابتدائي في 2018، وهي الدفعة التي ستلتحق بأولى إعدادي العام المقبل.

موقف الطلاب الراسبون في الثانوية

وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية، أن استراتيجية تطوير التعليم معلنة منذ 2019 بشكل مكتوب فترة الدكتور طارق شوقي وزير التعليم الأسبق، مؤكدا أن الاستراتيجية ليست استراتيجية شخص أو أحد يمتلكها، فوزارة التعليم بما تمتلكه من مراكز بحثية وغيرها تضع الاستراتيجية وتصبح خطة الدولة ويتم تنفيذها.

ولفت إلى أنه مع التغير والتطور يصبح هناك تحديات ضخمة، ويواجهها التعليم، مثل عجز المدرسين، زيادة مرتفعة للطلاب، يصاحبها نسبة ارتفاع الغياب، وهيكل الدراسة في الثانوية العامة.

وأردف: الطلاب الراسبون في الثانوية العامة والذين لم يدخلوا الامتحان نتيجة الغياب، هيكملوا على القديم، دون إلغاء أي مادة، موضحًا أن الدراسة تبدأ بنفس المنظومة 5 أيام، ولكن بعض المحافظات والإدارات التعليمية كانت تطبق نظام 6 أيام نتيجة الكثافات، وكان الطالب يحضر المدارس 5 أيام ويحصل على يوم إجازة ليس شرطًا أن يكون السبت، فهناك مدارس إجازتها جمعة وأحد.