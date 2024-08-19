أيمن عاشور يصدر قرارًا ببدء الدراسة بكليات جديدة بجامعتى باديا ووادي النيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 10:29 مساءً - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا وزاريًا، ببدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس بكليات (الطب البشري - طب الأسنان - العلاج الطبيعي) بـ جامعة باديا، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

كما أصدر الدكتور أيمن عاشور قرارًا وزاريًا ببدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس بكليات (طب الأسنان - العلوم التطبيقية - الصيدلة الإكلينيكية والتصنيع الدوائي) بجامعة وادي النيل بالفيوم، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2024/2025.