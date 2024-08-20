انت الأن تتابع خبر أسهل وأسرع طريقة لعمل البيتزا في البيت.. عجينة هشة وطعم لا يقاوم وبمكونات اقتصادية متوفرة بكل مطبخ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تباشر ربات البيوت في تحضير عجينة بيتزا مثالية يسهل حشوها وطهيها في المنزل، مما يوفر طعماً استثنائيًا ومتميزًا. يشير الخبراء إلى أن العجينة يمكن أن تُحضر بمكونات بسيطة وموجودة في كل منزل، ما يجعل عملية التحضير في المطبخ متعة حقيقية.
تتطلب عجينة البيتزا الهشة الطرية المكونات التالية:
- كوب من الدقيق الأبيض المنخول، ملعقة من الخميرة، ملعقة من السكر، ملعقة من الخل، ملعقة صغيرة من الملح، خمس ملاعق صغيرة من زيت الزيتون، ثلاث ملاعق من الحليب البودرة، وكوبان من الماء الفاتر. وتتضمن الخطوات التحضيرية خلط الدقيق مع الخميرة والسكر أولًا، ثم إضافة الملح والحليب البودرة، وأخيرًا دمج بقية المكونات والعجن المتكرر حتى تتجانس العجينة، الذي يُتبع بتركها لتختمر قبل شويها.
إضافة إلى ذلك
- ذُكرت طريقة أخرى لعمل عجينة بيتزا سائلة تشبه عجينة الكيك، تستلزم ثلاثة أكواب من الدقيق، ملعقة من البيكينج بودر، رشة ملح، ملعقة سكر، ملعقة صغيرة خل، وكوبين من الحليب. تبدأ العملية بنخل الدقيق ومزجه مع الملح، السكر والبيكينج بودر، ثم يضاف الحليب تدريجيًا للحصول على خليط متجانس.
- تعكس هذه الوصفات البسيطة والفعالة التراث الغني للمطبخ الإيطالي وكيف تم تكييفه بحيث يمكن لأي شخص تحضير البيتزا الأصلية في بيئة منزلية، مما يجعل البيتزا إحدى الأطباق الشعبية التي يستمتع بها الناس حول العالم.