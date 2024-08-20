نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارات التعليم تفتح باب التدريب التحويلى لنقل المعلمين من تخصصات الفائض لسد العجز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع المديريات التعليمية، بشأن العمل على سد العجز في أعداد المعلمين استعداد للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

وجاء نص الخطاب الصادر كالتالي: في اطار توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالعمل على سد العجز في اعداد المعلمين استعداد للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ يرجى التوجيه للمختصين طرفكم بالتعاون في تنفيذ الآتي

حصر بيانات المعلمين المساعدين المتعاقدين طبقا لتخصصات مؤهلاتهم الامنية بالتنسيق بين التوجيه الفني والتنسيق المختص وإرساله بيان الحصر معتمد طبقا للنموذج المرفق مع نسخة الكترونية على قرص مدمج منك اكسيل: CD إلى الإدارة العامة للمشلون الوظيفية بديوان عام الوزارة في موعد اقصاه ٢٠٢٤/٨/٢٢. وذلك توطنة للعرض على السلطة المختصة لإصدار قرار بإعادة تسكينهم وفقا لتخصصات مؤهلاتهم الحاصلين عليها.

وأشار الخطاب الصادر للمديريات، إلى فتح باب التقدم لتغيير المسمى الوظيفي لجميع شاغلي وظائف المعلمين الذين تم تعيينهم على تخصص مخالف للمؤهل الدراسي الحاصلين عليه وذلك لتدريس المادة التي تتفق مع مؤهله.

كما تم فتح باب التقدم لمن يرغب من شاغلي وظائف المعلمين إلى برنامج التدريب التحويلي من التخصصات التي بها زيادة التدريس المواد التي بها عجز بما يتوالم مع المؤهل الأصلي تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين.

على أن يتم موافاة الإدارة العامة للشئون الوظيفية بديوان عام الوزارة بكشوف بيانات معتمدة للراغبين في موعد اقصاد ٢٠٢٤/٨/٢٢ طبقا للنموذج المرفق مع نسخة الكترونية على قرص مدمج CD.