مفتي الجمهورية يستقبل رئيس تحرير بوابة الأهرام ومسؤول الملف الديني لتهنئته بتولي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 02:37 مساءً - استقبل فضيلةُ الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- اليومَ، الأستاذ محمد إبراهيم الدسوقي، رئيس تحرير بوابة الأهرام، يرافقه الأستاذة شيماء عبد الهادي، مسؤولة الملف الديني؛ وذلك لتقديم التهنئة لفضيلته بمناسبة تولِّيه مهام منصب الإفتاء.

وأعرب فضيلة المفتي خلال اللقاء عن تقديره العميق للدَّور الذي تلعبه وسائل الإعلام في نشر الوعي وتشكيل الرأي العام، مؤكدًا أهميةَ التعاون بين المؤسسات الدينية والإعلامية في بناء الوعي الديني السليم لدى أفراد المجتمع.

وقال فضيلة المفتي: "إن الإعلام يشكِّل ركيزة أساسية في توجيه المجتمعات نحو الفهم الصحيح للدين، ونحن نؤمن بأن الشراكة بين دار الإفتاء ووسائل الإعلام الوطنية، مثل بوابة الأهرام، هي ضرورية لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، وهو ما يشجعنا دائمًا على تعزيز هذا التعاون من أجل تقديم القيم الدينية الصحيحة بصورة واضحة وبناءة تخدم الاستقرار المجتمعي".

من جانبه، عبَّر الأستاذ محمد إبراهيم الدسوقي عن اعتزازه بلقاء فضيلة المفتي، مجدِّدًا تهنئته له بتولي مهمة الإفتاء، ومُشِيدًا بالدَّور الرائد الذي تقوم به دار الإفتاء في توجيه الرأي العام وحماية المجتمع من الفكر المتطرف.

وقال رئيس تحرير بوابة الأهرام: "إن دار الإفتاء المصرية تحت قيادة فضيلة الدكتور نظير عياد تضطلع بمسؤولية كبيرة في نشر الفكر الوسطي المعتدل، ونحن في بوابة الأهرام ملتزمون بدعم هذا الدور من خلال تقديم محتوى إعلامي يساهم في بناء مجتمع مستنير وواعٍ بقضاياه الدينية، وتسليط الضوء على جهود وإنجازات الدار وفضيلة المفتي".

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين دار الإفتاء ووسائل الإعلام المختلفة، بهدف تعزيز الوعي الديني السليم وترسيخ قيم التسامح والاعتدال في المجتمع المصري.