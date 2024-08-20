مفتى الجمهورية يستقبل الدكتور أحمد عمر هاشم لتهنئته بتولى مهام منصبه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 02:38 مساءً - استقبل الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم اليومَ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي جاء لتقديم التهنئة لفضيلته بمناسبة توليه مهام منصب الإفتاء.

في بداية اللقاء، أعرب المفتي عن سعادته وامتنانه لهذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بمكانة الدكتور أحمد عمر هاشم ودوره البارز في نشر العلم الشرعي ودعم الوسطية الإسلامية. وقال المفتى : "إن الدكتور أحمد عمر هاشم يُعَدُّ منارة علمية لها تأثيرها البالغ في نشر القيم الإسلامية الصحيحة والدفاع عن الدين".استقبل الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- اليومَ، فضيلةَ الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي جاء لتقديم التهنئة لفضيلته بمناسبة توليه مهام منصب الإفتاء.

ومن جانبه، عبَّر الدكتور أحمد عمر هاشم عن تقديره العميق لفضيلة المفتي، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به دار الإفتاء. وقال: "نحن على ثقة بأن دار الإفتاء المصرية تحت قيادتكم الرشيدة تواصل دورها الفعال في نشر الوعي الديني وتصحيح المفاهيم المغلوطة. وأدعو الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم في هذه المهمة الجليلة، وأن تكونوا خير خلف لمن سبقكم في هذه المهمة العظيمة".

، تهنئة المفتى