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أحمد جودة - القاهرة - تكاليف الدراسة في الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2024-2025: نظرة شاملة على التخصصات المختلفة

تكاليف الدراسة في الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2024-2025: نظرة شاملة على التخصصات المختلفة.. في ظل تزايد الطلب على التعليم العالي، تظل الجامعات الخاصة خيارًا مفضلًا للطلاب الراغبين في التخصصات التي قد تكون غير متاحة في الجامعات الحكومية. توفر الجامعات الخاصة في مصر مجموعة واسعة من التخصصات بتكاليف متفاوتة حسب الجامعة والتخصص.

تكاليف الجامعات الخاصة 2024

ونقدم في هذا التقرير تفاصيل المصاريف الدراسية لأبرز التخصصات في عدد من الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2024-2025:

تكاليف الدراسة في الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2024-2025: نظرة شاملة على التخصصات المختلفة

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)

- **طب الأسنان:** 286،000 جنيه

- **العلاج الطبيعي:** 187،000 جنيه

- **الصيدلة:** 191،000 جنيه

- **الهندسة:** 144،000 جنيه

- **اللغات والترجمة:** 92،000 جنيه

- **التكنولوجيا الحيوية:** 150،000 جنيه

- **علوم الحاسب:** 145،000 جنيه

- **الفنون والتصميم:** 147،000 جنيه

- **علوم الإدارة:** 134،000 جنيه

- **الإعلام:** 125،000 جنيه

تقدم جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب مجموعة متنوعة من التخصصات التي تلبي احتياجات الطلاب الراغبين في دراسة مجالات مهنية وتقنية، حيث تعتبر المصاريف من بين الأعلى مقارنةً بالجامعات الخاصة الأخرى.

الجامعة البريطانية في مصر

- **طب الأسنان:** 290،000 جنيه

- **العلاج الطبيعي:** 195،000 جنيه

- **الصيدلة:** 185،000 جنيه

- **الهندسة:** 240،000 جنيه

- **اللغات والترجمة:** 125،000 جنيه

- **التكنولوجيا الحيوية:** 150،000 جنيه

- **الإعلام:** 175،000 جنيه

- **الفنون والتصميم:** 225،000 جنيه

- **علوم الحاسب:** 225،000 جنيه

- **علوم السياسة:** 175،000 جنيه

- **القانون:** 175،000 جنيه

تُعرف الجامعة البريطانية في مصر بجودة التعليم وتقديمها برامج دراسات متقدمة في عدة مجالات، مما يجعل تكاليف الدراسة فيها من بين الأعلى في القطاع الخاص.

جامعة السلام

- **طب الأسنان:** 180،000 جنيه

- **العلاج الطبيعي:** 120،000 جنيه

- **الصيدلة:** 120،000 جنيه

تركز جامعة السلام على تقديم برامج دراسات طبية وصحية بتكاليف معقولة مقارنة ببعض الجامعات الأخرى، مما يجعلها خيارًا جيدًا للطلاب الراغبين في التخصصات الطبية بأسعار مناسبة.

جامعة بادية

- **الطب البشري:** 295،000 جنيه

- **طب الأسنان:** 275،000 جنيه

- **العلاج الطبيعي:** 235،000 جنيه

- **علوم الحاسب:** 225،000 جنيه

- **الاقتصاد:** 225،000 جنيه

تسعى جامعة بادية لتقديم برامج أكاديمية متكاملة في المجالات الطبية والتقنية والاقتصادية، مع التركيز على توفير بيئة تعليمية متميزة.

جامعة 6 أكتوبر

- **الطب:** 160،000 جنيه

- **الصيدلة:** 100،000 جنيه

- **طب الأسنان:** 135،000 جنيه

- **الهندسة:** 65،000 جنيه

- **العلاج الطبيعي:** 85،000 جنيه

- **الإعلام:** 45،000 جنيه

- **التمريض:** 40،000 جنيه

تُعرف جامعة 6 أكتوبر بتقديمها برامج دراسات متنوعة بأسعار معقولة نسبيًا، مما يجعلها خيارًا جذابًا للطلاب من مختلف الفئات.

بعض الجامعات الأهلية

جامعة المنصورة الجديدة:

- **الطب:** 130،000 جنيه

- **الهندسة:** 70،000 جنيه

- **علوم الحاسب:** 70،000 جنيه

- **طب الأسنان:** 120،000 جنيه

جامعة الملك سلمان:

- **الطب:** 138،600 جنيه

- **الزراعة الصحراوية:** 47،300 جنيه

- **طب الأسنان:** 128،100 جنيه

- **الصيدلة:** 112،200 جنيه

- **التمريض:** 37،200 جنيه

- **الفنون والتصميم:** 53،900 جنيه

- **الصناعات التكنولوجية:** 42،900 جنيه

- **الطب البيطري:** 79،200 جنيه

- **علوم الحاسب:** 75،900 جنيه

- **العلوم الأساسية:** 52،800 جنيه

- **هندسة الحاسوب:** 75،900 جنيه

- **الألسن واللغات التطبيقية:** 47،000 جنيه

تسعى الجامعات الأهلية مثل جامعة المنصورة الجديدة وجامعة الملك سلمان إلى تقديم برامج تعليمية متنوعة بأسعار تتناسب مع ميزانيات مختلفة، مما يوفر للطلاب خيارات متعددة حسب احتياجاتهم.

تُظهر هذه الأرقام التكاليف المتنوعة للجامعات الخاصة في مصر، مما يساعد الطلاب وأولياء الأمور في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التعليم العالي.