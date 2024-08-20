أحمد جودة - القاهرة - وزارة التعليم العالي تفتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2024 لطلاب الثانوية العامة

وزارة التعليم العالي تفتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2024 لطلاب الثانوية العامة.. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الثانية للعام 2024 لطلاب الثانوية العامة، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني، التسجيل متاح لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية وفقًا للحدود الدنيا التي حددتها الوزارة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور.

تنسيق المرحلة الثانية

وزارة التعليم العالي تفتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2024 لطلاب الثانوية العامة

يمكن للطلاب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 وحتى يوم السبت 24 أغسطس 2024.

الحد الأدنى للمرحلة الثانية

- الشعبة العلمية: 265 درجة (64.63%)، ويشمل 286،088 طالبًا.

- الشعبة الأدبية: 230 درجة (56.09%)، ويشمل 66،969 طالبًا.

بذلك يكون إجمالي عدد الطلاب الذين يمكنهم التسجيل في المرحلة الثانية 353،057 طالبًا.