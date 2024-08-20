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أحمد جودة - القاهرة - فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2024

فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2024.. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء فترة تسجيل رغبات الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية للعام الدراسي 2024. تبدأ عملية تسجيل الرغبات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس، وتستمر حتى يوم السبت 24 أغسطس. هذا يتيح للطلاب الفرصة لتسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

عدد الطلاب المؤهلين والشعب الدراسية

تستهدف المرحلة الثانية أكثر من 350 ألف طالب وطالبة، موزعين بين الشعبتين العلمية والأدبية. وقد حددت الوزارة الحدود الدنيا للقبول كالتالي:

فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2024

- الشعبة العلمية: الحد الأدنى للقبول هو 265 درجة، ما يعادل 64.63%، ويشمل هذا 286،088 طالبًا.

- الشعبة الأدبية: الحد الأدنى للقبول هو 230 درجة، ما يعادل 56.09%، ويشمل هذا 66،969 طالبًا.

إجمالي الطلاب المؤهلين

إجمالي عدد الطلاب المؤهلين لتنسيق المرحلة الثانية هو 353،057 طالبًا وطالبة، يتوزعون بين الشعبتين العلمية والأدبية.

كيفية التسجيل

يمكن للطلاب البدء في تسجيل رغباتهم عبر الرابط الإلكتروني المتاح على موقع الوزارة، مع الالتزام بالحدود الدنيا للقبول لكل شعبة.