نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرم جبر: مقدّم البرامج الحوارية في مصر يكون بمثابة مايسترو يقع على عاتقه مسؤولية كُبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم جبر:

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الجلسة التي عقدها المجلس اليوم، مع الإعلاميين، ورؤساء القنوات، والأكاديمين، ناقشت واحدة من أهم القضايا والتي تتمثّل ضبط أداء البرامج الحوارية، المتعلّقة بالأحداث الجارية، والبرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية، والأنشطة الإعلانية، مؤكدا أن المجلس قد تقدم بمشروع قانون لضبط الإعلانات الصحية والطبية قبل عام ونصف لمجلس النواب، ولم يتم إقراره وحسم مصيره حتى الآن.

وأضاف خلال جلسة مبادرة "التنظيم الذاتي للإعلام الرياضي والبرامج الحوارية والأنشطة الإعلانية"، بمقر المجلس بماسبيرو، اليوم الثلاثاء، أن المجلس وضع قواعد تنظم عمل المنصات التي تعمل بالداخل، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء، بشأن حجب هذه المنصات التي تخالف الضوابط المقررة عليها، والتي تتمثّل في عرض محتوى يدعو إلى العنف، والتطرف، والمثلية، وبموجب هذا القرار يتم حجب كل من يخالف تلك المعايير.

وأضاف "جبر"، أن مقدّم البرامج الحوارية في مصر، يكون بمثابة مايسترو يقع على عاتقه مسؤولية كبرى، فهو يقود المنظومة دون أن يقوم بالعزف، موضحا أن الجلسة تتطرق لسمع أراء الحاضرين المتخصصين حول تحديد مدد للبرامج الحوارية.