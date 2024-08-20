نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأعلى للإعلام” نعمل على استعداد لإصدار كود ينظّم ظهور الضيوف بالبرامج الحوارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الكاتب الصحفي كرم جبر،ة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وجود إشكالية في غاية الأهمية، تكمن في ظهور بعض الشخصيات على الهواء بزعم أنهم متخصصين في القطاعات المختلفة الهامة كالطبية أو القانونية دون التأكد من هويتهم، مما يؤدي إلى نشر أراء غير علمية تسهم في تضليل المشاهد، متسائلًا: “لماذا تسمح القنوات باستضافة هؤلاء الشخصيات دون التأكد من هويتهم ومؤهلهم العلمي للحديث في القضايا الشائكة وإبداء ارائهم التي تؤثّر في الرأي العام”.

وقال خلال جلسة حوارية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حول إطلاق مبادرة "التنظيم الذاتي للإعلام الرياضي والبرامج الحوارية والأنشطة الإعلانية"، بمقر المجلس بماسبيرو، اليوم الثلاثاء، أننا على استعداد على إصدار كود لضبط ظهور غير المتخصصين في الشؤون الطبية والدينية والقانونية، وملاحقة كل من يخالف ذلك، من أجل ضبط المشهد الإعلامي، لكن لا بد من توافق أصحاب القنوات على هذه المبادئ والعمل سويا على تنفيذها، لافتًا إلى أن هناك كيانات وطنية هامة تتولى مهمة كُبرى، وهي تدريب الإعلاميين، والتي تأتي في مقدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والأكاديمية الوطنية للتدريب.