حياة كريمة بالأقصر.. أرمنت تشهد بدء تشغيل مجمعات خدمات المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 03:32 مساءً - دخلت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروع القومى الأبرز لتطوير قرى الريف المصرى فى محافظة الأقصر، خطوة جديدة من خدمة المواطنين عبر بدء تشغيل مجمعات خدمات المواطنين في قرى مدينة أرمنت غرب المحافظة، وذلك بناءاً على توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بمتابعة مشروعات حياة كريمة وتذليل أى عقبات تعوق العمل بها.

وفي هذا الصدد تفقد على عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت، بدء تشغيل المجمعات الخدمية بقري مركز أرمنت التي تم الانتهاء منها، وهي مجمعات قرى السلام والرزيقات والمحاميد والرياينة، والتى تأتى ضمن خطة مشروعات مبادرة حياة كريمة، وتهدف إلى تطوير بيئة العمل وذلك وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030، حيث أن المجمع يضم أقساماً لكافة الإدارات الخدمية بالمركز لتوفير جهد ووقت المواطنين، كما رئيس المدينة أعمال إنهاء شبكات الانحدار بطريق ترعة سواحل ارمنت - الرزيقات ضمن استعدادات أعمال الرصف.

وأكد رئيس مدينة أرمنت، على إنه تم بدء تشغيل المجمعات عقب استقبال واستلام كافة اثاثات المجمعات الخدمية لجميع القرى وإنهاء فرش الآثاثات، حيث أن أعمال التجهيزات بجميع المجمعات الخدمية تمت على التوازي مع بعضها، مشيراً إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد أكبر مشروع قومي إجتماعي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، وأعمال الفرش بالمجمعات تضمنت مكاتب للمركز التكنولوجي، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية والوحدة المحلية، والمجلس المحلي، ووحدة للتضامن الاجتماعي، فضلاً عن تجهيزات صالة الانتظار الخاصة بالمواطنين بالأثاث اللازم، وذلك طبقا لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي.

ويضم كل مجمع عدد من الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها داخل المجمع الذي يضم (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين - سجل مدني - شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية – مجلس محلي – وحدة تضامن اجتماعي)، وذلك بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين، ولتحقيق طفرة في تقديم الخدمات لهم، وتخفيفاً لأعباء تنقلهم بين المصالح الحكومية المختلفة، كما ستسهل عليهم الحصول على الخدمة من المنافذ التي سيتم تزويدها بكل الإمكانات الإلكترونية التي تُسهِّل تقديم الخدمة وتعمل علي إحداث نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات للآلاف من المواطنين في قرى أرمنت.

بدء تشغيل مجمعات خدمات المواطنين بقرى أرمنت بدء تشغيل مجمعات خدمات المواطنين بقرى أرمنت

فرش مجمعات خدمات المواطنين بمدينة أرمنت فرش مجمعات خدمات المواطنين بمدينة أرمنت

متابعة بدء تشغيل مجمعات خدمات المواطنين بقرى أرمنت متابعة بدء تشغيل مجمعات خدمات المواطنين بقرى أرمنت



