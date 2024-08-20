ضبط طفل قاد سيارة ميكروباص فى الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 04:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله طفل يقود سيارة "ميكروباص" بـمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة والطفل المشار إليه (سن15– مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر)، وتبين أن السيارة ملك "نجل عم والده" تم ضبطه، وأقر بقيامه بإعطاء السيارة لوالد الطفل للعمل بها ولم يعلم بقيام الطفل بقيادتها، وبمواجهة والد الطفل أيد ذلك.

وتم إتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية حيال المذكور والمركبة ومالكها.