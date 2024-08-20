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أحمد جودة - القاهرة - بعد انتشار فيديو السائحة الصينية التي تعبث بنقوش معبد الأقصر، تواصلت دوت الخليج مع عدد من المصادر في الأقصر لمتابعة قضية كانت قد أثارتها دوت الخليج منذ فترة والتي لم يتم التحقيق فيها حتى الآن رغم أنها موثقة بالفيديو.

بعد فيديو السائحة الصينية.. مدير بأحد معابد الأقصر يلتقط الفيديوهات خلسة للزائرين

وقال أحد المصادر في الأقصر إن قضية الفيديوهات تلك ليست بجديدة، وهناك أحد المديرين بأحد المعابد صور إحدى الزميلات خلسة أثناء سيرها حيث التقط لها فيديو من الخلف، مما أثار مشكلة كبيرة.

وكان نفس الشخص قد اعتاد على التقاط فيديوهات خلسة لعدد من الزائرين في المعبد الذي هو مسؤول عنه، ولا أحد يعلم حتى الآن لماذا يقوم بفعل ذلك، ولماذا يلتقط صور أو فيديوهات للسائحين وللزائرين.

وتُعد خصوصية الزائر والسائح من الأمور المقدسة التي لا يجب الاعتداء عليها، ولا يجوز تصويره إلا بإذن مسبق منه، وفي وضعية هو يقبلها ويرضاها.

وكانت دوت الخليج قد نشرت في وقت سابق الفيديوهات التي كان قد التقطها «هذا المدير»، ولم نجد أي رد فعل تجاه هذا الأمر خلال الفترة الماضية.

ولمتابعة ما نُشر قبل ذلك على صفحات دوت الخليج ومشاهدة الفيديو اضغط هنا

الأقصر

هي مدينة طيبة القديمة عاصمة مصر خلال عدة حقب تاريخية وتمتلك المحافظة مجموعة نادرة من الأماكن الأثرية التي لا يزال الكثير منها محتفظًا بحالته ومن أشهرها.

وأشهر تلك المعالم معبد الأقصر، معابد الكرنك، مقابر وادي الملوك، وادي الملكات، المعابد الجنائزية، معبد إسنا وغيرها، بجانب القطع الأثرية الفريدة التي يعرضها متحف الأقصر. ظلت عاصمة المحافظة (طيبة) عاصمة لمصر حتى بداية الأسرة السادسة الفرعونية، حين انتقلت العاصمة إلى (منف) في الشمال.

استُلهم اسم المحافظة من اسم عاصمتها الأقصر التي تعددت أسماؤها على مر العصور، فكان أشهرها مدينة المائة باب، مدينة الشمس، مدينة النور، مدينة الصولجان «واست»، وأطلق عليها العرب «الأقصر» لكثرة قصورها «معابدها». تجذب الأقصر شريحة كبيرة من السياحة الوافدة إلى مصر، لما تمتلكه من تراث إنساني ساهم بشكل كبير في ربط الحاضر مع الحضارة المصرية القديمة، واختيرت عاصمةً للسياحة العالمية لعام 2016، وعاصمة للثقافة العربية عام 2017. كان العيد القومي للمحافظة هو يوم صدور قرار تأسيسها في 9 ديسمبر وذلك حتى 20 مايو 2015 الذي وافق فيه مجلس الوزراء على تعديل موعد الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة إلى 4 نوفمبر من كل عام، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.