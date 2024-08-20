نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس حي جنوب الجيزة يلتقي المواطنين لبحث وحل شكواهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج لقاء المواطنين الذي عقده حي جنوب الجيزة للوقوف على الشكاوي والمعوقات التي تواجهم تنفيذًا للتكليفات السابقة خلال لقاء المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة انتظام لقاءات دورية مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم.

وقد جاءت أبرز الشكاوي المقدمة من المواطنين خلال اللقاء الذي جاء بحضور اللواء زكي سلام رئيس حي جنوب متعلقة بوجود إشغالات وتعديات على الطريق العام ومخالفات بيئية لمحال تجارية وتعديات على خط التنظيم بإجمالي ١٢ شكوى وقد تم التعامل مع الشكاوي وحلها.

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