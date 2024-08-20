محافظة الجيزة تنظم ملتقى توظيفي للشباب الاثنين المقبل بمرتبات مجزية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب التابع لمحافظة الجيزة، عن تنظيم ملتقى توظيفي يوم الإثنين المقبل 26 أغسطس 2024، لإتاحة فرص عمل للشباب بإحدى الشركات الخاصة، وذلك بحضور مسئول الموارد البشرية.

وأكد الجهاز إن الوظائف المطلوبة "مسئول تمويل"، موضحًا شروط التقديم على النحو الآتى: (خبرة فى مجال التمويل أو التسويق والمبيعات – مؤهل عال أو متوسط – السن من 20 حتى 35 – عدد ساعات العمل 8 ساعات).

وتتيح الوظائف المطلوبة المزايا الآتية: (مرتب مميز لذوى الخبرات بمجال التمويل – حوافز مجزية – تأمين طبى – فرص للترقى – دورات تدريبية).

وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، أن الملتقى سوف ينظم بمقر الجهاز، الكائن 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوى - الدور الثانى، وذلك من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، ويمكن للراغبين فى الاستفسار التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".