وزير التعليم العالي يثمن المشاركة المتميزة للفريق المصري بالأولمبياد الإفريقي للرياضيات

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أحمد جودة - القاهرة - ثمن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فوز 3 طلاب من الفريق المصري المشارك في الدورة الـ 31 من الأولمبياد الإفريقي في الرياضيات، والتي احتضنتها جامعة “ويتواترسراند” بمدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا،

حيث فاز الطلاب بثلاث ميداليات واحدة برونزية واثنتين فضيتين، مقدمًا التهنئة للفائزين، ومعربًا عن سعادته بفوز الفريق المصري بالكامل.

وقدم الفريق المصري مشاركة متميزة للعام الثاني على التوالي في أوليمبياد الرياضيات الإفريقي، والتي تعد من أهم المسابقات لطلاب المرحلة الثانوية للمتميزين في الرياضيات على مستوى القارة.

حيث حصل الطالب ضياء النجار على ميدالية فضية، وذلك بفارق نقطتين عن الميداليات الذهبية ومحققًا المركز الـ ١٤ على مستوى جميع المشاركين، وكذلك حصل الطالب عز الدين رشاد على ميدالية فضية ثانية محققًا المركز الـ ٢٢، وحصل الطالب محمود صبري على ميدالية برونزية والمركز الـ ٤٣.

وقد أشادت لجنة التحكيم بالمستوى المميز للفريق المصري خاصة في ضوء كونها المشاركة الثانية له فقط.

وأوضحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن عدد المشاركين في الأولمبياد الإفريقي في الرياضيات لهذا العام بلغ ١٤٢ يتم اختيارهم من أفضل طلاب القارة الإفريقية فى الرياضيات، وشاركت 27 دولة في هذه المنافسات، حيث يمثل كل دولة فريق مكون من 6 متبارين (3 إناث و3 ذكور)، ويجتاز المتبارون خلالها اختبارين على مدى يومين متتاليين.

وأوضحت أن المسابقة تتكون من ٦ مسائل تحتاج إلى قدرات إبداعية عالية لحلها، ويتاح للطلاب ٤ ساعات ونصف كل يوم لحل ٣ مسائل.

ووجهت الفقي الشكر للطالب حسام عبد الهادي زيد، الطالب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة والحاصل على الميدالية الذهبية في نسخة العام الماضي من المسابقة والذي قام هذا العام بالمشاركة في تدريب الفريق المصري بالتعاون مع اللجنة المنظمة، كما شارك الدكتور أحمد الجندي، أستاذ الرياضيات في كلية العلوم جامعة القاهرة في لجنة التحكيم كممثل لمصر في المسابقة.

وتعد هذه المشاركة هي الثانية للفريق المصري في المسابقة، وتم تدريب الطلاب تحت إشراف برنامج جامعة الطفل لمدة ٦ أشهر على يد مدربين متخصصين في الرياضيات.

جدير بالذكر أن مشاركة الفريق المصري تأتي في إطار التعاون البناء والمستمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلة في برنامج "جامعة الطفل" التابع للأكاديمية.