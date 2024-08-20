نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق الأسبوع الخامس لمهرجان العلمين الجديدة 2024 بمشاركة الجامعات المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت فعاليات الأسبوع الخامس لمشاركة الجامعات المصرية والطلاب الوافدين في مهرجان "العلمين الجديدة 2024". برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة وجامعة حلوان وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة.

وتأتي مشاركة الطلاب الوافدين تحت رعاية الدكتور شريف صالح، القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد عبدالغني، رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بقطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة.

كما شارك فى هذا الاسبوع: جامعة دراية الخاصة، جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة الجلالة الأهلية، والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، وتنوعت المشاركات في مجالات الفنون التشكيلية، كرة القدم الخماسي، وكرة الطائرة الشاطئية، بجانب مشاركة فريق الموسيقى والكورال بجامعة دمنهور.



وقد أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على حرص الوزارة على مشاركة الطلاب الوافدين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يمثل أولوية في خطة عمل الوزارة، كما حرصت الوزارة على التنوع في تمثيل كافة الجامعات المصرية، سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة أو تكنولوجية.

وأضاف الوزير أن وزارة التعليم العالي تعمل على تنفيذ خطة طموحة وضعتها الدولة لتحويل مصر إلى قبلة تعليمية فريدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. وأشار إلى أن هذه الخطة تستثمر ما تتمتع به الجامعات المصرية بكافة أنواعها حكومية أو أهلية أو خاصة أو تكنولوجية، من قدرات بشرية متميزة وخبرات أكاديمية وبحثية عريقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.



ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، أن مشاركة الطلاب الوافدين في مهرجان العلمين تأتي ضمن إطار مبادرة "ادرس في مصر"، وأكد أن هذه المبادرة من ضمن اهدافها توفير خدمات وأنشطة شاملة للطلاب الوافدين طوال رحلتهم التعليمية في مصر.

وأضاف الدكتور صالح إلى اهتمام الوزارة بتنفيذ العديد من الفعاليات التي تساعد الطلاب الوافدين على التعلم والابتكار واكتساب الخبرات العملية، ودمجهم مع زملائهم من طلاب الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.



وبدوره، أشاد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، بدور قطاع الشؤون الثقافية والبعثات في الحرص على مشاركة الطلاب الوافدين في مهرجان العلمين الجديدة، وأكد على أهمية هذه المشاركة في إتاحة الفرصة للطلاب لرؤية التطور الحاصل في مصر، وخاصة في مدينة العلمين الجديدة، على أرض الواقع. وأضاف أن هؤلاء الطلاب يمثلون سفراء لمصر في بلدانهم، حيث سينقلون تجاربهم وانطباعاتهم إلى زملائهم وأقرانهم.

كما أشاد بالدور البارز للجامعات الأهلية والخاصة في مشاركتها الفاعلة خلال هذا الأسبوع في مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية والفنية، حيث يمثل هذا الحدث فرصة متميزة للطلاب للانخراط في أنشطة متنوعة وتبادل الخبرات والثقافات مع زملائهم من مختلف الجامعات، وأكد أن مثل هذه الفعاليات تعزز روح التعاون والتنافس الإيجابي بين الشباب، وتبرز المواهب الفريدة بين الطلاب المصريين والوافدين في الجامعات المصرية.



وقد شهد اليوم الأول منافسات رياضية في كرة القدم الخماسية والكرة الطائرة الشاطئية بمشاركة وفد الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين وعدد من الجامعات والمعاهد المصرية.

وقد أسفرت نتائج دور المجموعات في كرة القدم الخماسية عن تأهل جامعة الجلالة وجامعة دراية وفريقين من الوافدين إلى نصف النهائي، بينما تأهلت جامعات دراية والقاهرة الجديدة التكنولوجية والجلالة والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا إلى نصف نهائي الكرة الطائرة الشاطئية.

كما أقيمت مسابقات في الفنون التشكيلية على شاطئ البحر، تناولت محورين رئيسيين: إبراز المشروعات التنموية بمدينة العلمين ودعم القضية الفلسطينية.

وقد قام الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، برفقة السيد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، بتفقد المنطقة الشاطئية والترفيهية بالمدينة.

كما تضمنت الفعاليات أيضًا زيارة ترفيهية للوفود المشاركة إلى شاطئ العلمين الجديدة، حيث أقيمت مسابقات للألعاب الترفيهية مثل (كرة الراكت وشد الحبل) وألعاب (Jumping Bag)، كما شارك نحو 200 طالب وطالبة من جامعتي دمنهور والعلمين في زيارات يومية للمنطقة الشاطئية والترفيهية.

واختتمت فعاليات اليوم الأول بسهرة موسيقية متنوعة قدمتها فرق شبابية في المسرح الروماني بالمدينة التراثية.

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