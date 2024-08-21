وزير التعليم العالي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء فرع جامعة روان الدولية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - وزير التعليم العالي:

- الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بإنشاء المزيد من أفرع الجامعات الأجنبية ذات السمعة الدولية المرموقة بمصر

- تطبيق مبدأ المرجعية الدولية كأحد ركائز الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتحفيز المنافسة العالمية

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة روان (Rowan) الأمريكية، ومؤسسة مودرن جروب الجامعية (MES)، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور د.عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والسيد روبن هاروتونيان الوزير المفوض للشؤون الدبلوماسية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة نائبًا عن السفير الأمريكي، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشؤون الفنية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء فرع لجامعة روان الأمريكية ضمن أفرع الجامعات الأجنبية التي تستضيفها مصر.

وقع مذكرة التفاهم، الدكتور أنتوني لومان رئيس جامعة روان الأمريكية، والدكتور أشرف روفائيل رئيس مجلس إدارة مؤسسة مودرن جروب الجامعية.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بإنشاء أفرع جامعات دولية بجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بجذب الجامعات الدولية المرموقة عالميًا ذات التصنيف الدولي، والسمعة الأكاديمية المتميزة؛ لإنشاء فروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يساهم في تنوع التعليم الجامعي في مصر، وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المُستدامة.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن تدويل التعليم يُعد أحد الملفات الهامة التي تطبق مبدأ المرجعية الدولية، الذي يعُد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مضيفًا أن إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر يُعزز سُبل التطوير النوعي لمنظومة التعليم العالي في مصر، ويسهم في توسيع قاعدة تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، ويزيد من فرص التنافسية العالمية، والارتقاء بالسمعة الأكاديمية للتعليم المصري، كما يوفر فرصًا متنوعة للطلاب للحصول على شهادات دولية، مع تقليل فرص اغترابهم بالخارج.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات قطاع التعليم العالي خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن منظومة التعليم العالي في مصر تتسم بالتنوع الكمي والكيفي؛ حيث يوجد جامعات حكومية، وخاصة، وأهلية، وتكنولوجية، فضلًا عن أفرع الجامعات الأجنبية، تقدم جميعها حزمة من البرامج التعليمية الجديدة والمتميزة، وكذلك البرامج البينية التي تُلبي متطلبات سوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي.

وأوضح الوزير أن هناك 3.7 مليون طالب يستفيدون من منظومة التعليم الجامعي، مضيفًا أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن يصل عدد الطلاب الجامعيين إلى 5 مليون طالب، وهو ما يتطلب توفير المزيد من الفرص التعليمية، وإتاحة بيئة تعليمية متكاملة تضاهي المعايير العالمية.

وفي كلمته نيابة عن السفير الأمريكي، ثمّن السيد روبن هاروتونيان، الوزير المفوض للشؤون الدبلوماسية بالسفارة الأمريكية لدى القاهرة، العلاقات القوية والمترابطة التي تجمع الجانبين المصري والأمريكي، والتي تنعكس في تنوع أوجه التعاون المشترك بين البلدين، لافتًا إلى أن هناك دعمًا ورغبة كبيرة من الجانب الأمريكي في مواصلة تعزيز الشراكة مع الجانب المصري في مجال التعليم بوجه عام، والتعليم الجامعي على نحو خاص، استنادًا إلى ما حققته منظومة التعليم العالي من تطور ملحوظ في السنوات القليلة الماضية، وما لمسناه من توافر مقومات بيئة تعليمية ابتكارية، تواكب التطور العالمي .

ومن جانبه أكد الدكتور أنتوني لومان رئيس جامعة روان الأمريكية التزام الجامعة بتقديم برامج تعليمية متنوعة، تلبي احتياجات الطلاب المحليين والدوليين، مستعرضًا أبرز البرامج التي من المقرر أن تقدمها جامعة روان في قطاع برامج العلوم، وقطاع البرامج الهندسية، وقطاع برامج الأعمال، حيث تتيح الجامعة 15 برنامجًا تعليميًّا متميزًا، وتمنح شهادة دولية أكاديمية معتمدة، ويتم التدريس وفق نفس المناهج والبرامج التعليمية التي تقدمها الجامعة في مقرها الأم بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وأكد الدكتور أشرف روفائيل رئيس مجلس إدارة مؤسسة "مودرن جروب الجامعية"MES التزام المؤسسة بتنفيذ كافة البنود الواردة بمذكرة التفاهم؛ لتسريع خطوات، وإجراءات بدء الدراسة بفرع جامعة روان الدولي بجمهورية مصر العربية بحلول سبتمبر 2025.

حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم، الدكتور موريس قليني نائب رئيس جامعة روان للعلاقات الدولية، والدكتور جرخان الكانات، ولفيف من ممثلي الجامعة، وحضر من مؤسسة مودرن جروب الجامعية، كل من د.عادل إبراهيم عضو مجلس إدارة المؤسسة، والسيد ميشيل مورجان الرئيس التنفيذي للعمليات، ولفيف من ممثلي المؤسسة.