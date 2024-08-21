انت الأن تتابع خبر فطار او عشاء سهل.. طريقة عمل فطيرة الحليب الاقتصادية في 10 دقايق بمكونات متوفرة بكل بيت وبطعم خيالى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعد فطيرة الحليب الاقتصادية وصفة مثالية تجمع بين البساطة والنجاح، حيث يمكن تحضيرها في خطوات بسيطة ومن مكونات متوفرة في كل منزل، مما يجعلها خيارًا رائعًا لوجبة أساسية للطلاب ووجبة خفيفة للأسرة مساءً. هذه الفطيرة لا تكلف الكثير، مما يساهم في توفير مصروفات المنزل. إليكم طريقة التحضير والمكونات اللازمة.

تبدأ المكونات بنصف كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات، وكوب من اللبن، ونصف كوب من الماء، وثلث كوب من الزيت النباتي، بالإضافة إلى ملعقتين كبيرتين من السكر، ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، ملعقة كبيرة من الخل الأبيض، وملعقتان كبيرتان من الجبن.

وبالنسبة لطريقة التحضير، يتم أولاً خلط اللبن والماء والسكر والخميرة في طبق عميق. بعد ذلك، يضاف إليهم الجبن القديم أو أي نوع متوفر، ويُمزج الخليط جيدًا. ثم يُضاف الخل والزيت النباتي ويُمزجوا مع الخليط، وأخيرًا يضاف الدقيق تدريجيًا ليُشكل عجينة متجانسة.

يُترك العجين ليختمر، ثم يتم تحضيره على شكل كرات صغيرة ويُترك لعدة دقائق. بعد ذلك، تُفرد الكرات وتُحشى بالجبن والفلفل أو أي حشوة أخرى حسب الرغبة. تُخبز في فرن مُسخن مسبقًا عند درجة حرارة 200 لمدة 10 دقائق.

هذه الفطيرة تُقدم كوجبة دافئة وشهية تلائم جميع الأذواق، وهي وسيلة مثالية لإعداد وجبة مغذية واقتصادية في نفس الوقت.