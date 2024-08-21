نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق باب تظلمات امتحانات الثانوية العامة 2024 غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى باب استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة الثانوية العامة 2024، غدا الخميس 22 أغسطس الجارى.

وتعلن وزارة التربية والتعليم، أن اليوم تعتبر آخر فرصة لتقديم طلب تظلم إلكترونى على نتيجة الثانوية العامة 2024.

ومن لديه الرغبة فى تقديم طلب التظلمات من نتيجة الثانوية العامة، الدخول على الرابط التالى:

https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F#loaded

وكانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة بالتقدم بطلب تظلمات على نتيجة الثانوى 2024، وذلك بعد دفع مبلغ 300 جنيه مصرى عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكى المخصصة لذلك (البريد المصرى - فورى - وقتى - إيجى باى - سداد - ضامن - أمان - مصارى - بيى - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال) وبعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التى يريد التظلم بها.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بمتابعة الموقع الرسمى للوزارة بشكل شبه يومى لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص بالتظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2024 وكذلك الاطلاع على نتيجة التظلم.

وأضافت وزارة التعليم، بالنسبة لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين يمكنهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) فى التوقيتات المناسبة لهم للتظلم بعد سداد الرسوم المقررة فى منافذ الدفع.