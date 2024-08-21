وزير الصناعة و النقل يلتقي السفير الياباني بالقاهرة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - • بحث مد الخط الرابع شرقا الي العاصمة الادارية وغربا حتى ميدان الحصري بمدينة السادس من اكتوبر لخدمة اكبر عدد من المواطنين

• بحث سبل زيادة حجم التعاون مع الشركات اليابانية في توطين الصناعة في مصر من خلال انشاء مصانع جديدة تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ثم التصدير للخارج

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل ، السفير/ أوكا هيروشي، السفير الياباني بالقاهرة وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة وبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة وحضر اللقاء السيد/ سوزوكي يوسوكو - المستشار الاقتصادي بالسفارة السيد / كاتو كين – الممثل الرئيسي للجايكا - مكتب الجايكا بمصر وقيادات وزارتي النقل والصناعة

فى بداية اللقاء، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل علي عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والشعبين الصديقين، مشيدا بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في قطاع النقل ومؤكدا على التطلع الى زيادة حجم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة ، ومن جانبه قدم السفير الياباني بالقاهرة التهنئة للفريق مهندس كامل الوزير على توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل مؤكدا على حرص الجانب الياباني على زيادة حجم التعاون مع وزارتي النقل والصناعة خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها هذين القطاعين ومشيدا بما شاهده من مشروعات لمحاور النيل خلال زيارته لصعيد مصر حيث اكد الوزير أن تنفيذ هذه المحاور التنموية على النيل يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في يونيو 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء محاور عرضية متكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط.وان هذه المشروعات ساهمت في تسهيل حركة تنقل المواطنين وحركة نقل البضائع وخدمة المواطنين .

وناقش الجانبان التعاون القائم في تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق التي تمتد من مدينة 6 أكتوبر حتي الفسطاط بطول 19كم بعدد 17 محطة . كما ناقش الجانبان آخر مستجدات الدراسة الخاصة بامتداد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو لمسافة 4.5 كيلو متر جنوب مدينة السادس من أكتوبر وذلك لخدمة الكثافات السكانية المتواجدة بهذه المنطقة وكذلك مقترح دراسة مد الخط حتى ميدان الحصري بمدينة السادس من اكتوبر وذلك لخدمة اكبر عدد من المواطنين وتقديم أعلى مستويات الخدمة لهم خاصة مع تمتع هذه المنطقة بكثافة سكانية عالية كما تطرقت المباحثات إلي التعاون المشترك المستقبلي فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع والتي تمتد من الفسطاط وحتى مركز النقل المجمع مروراً بمدينة نصر والقاهرة الجديدة والمرحلة الثالثة التي تمتد من محطة مركز النقل المجمع حتي العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم متابعة آخر المستجدات الخاصة بدراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها مع التأكيد على شمول التعاون المشترك في المرحلة الثالثة توطين صناعه الوحدات المتحركة والصناعات المغذية لها في مصر من خلال التعاون في انشاء مصانع للجانب الياباني في مصر خاصة وان وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة السكك الحديدية وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

و تناولت المباحثات التعاون بين وزارة النقل والجايكا اليابانية لتأهيل وتدريب عدد من المهندسين المصريين علي تخطيط وتصميم منظومة النقل الحضري داخل المدن المزدحمة لنقل خبراتهم الى المهندسين المصريين الاخرين خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري وحيث تم تدريب 13 مهندس العام الماضى وسيصل عدد المتدربين الى عدد 43 متدرب بنهاية العام الحالي من اجمالي 100 متدرب سيتم تدريبهم واكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على الاهتمام الكبير بتدريب وتأهيل العنصر البشري لتخريج اجيال واعدة تساهم في تحقيق التقدم في مجالي النقل والصناعة

كما تباحث الجانبان حول التعاون في قطاع الصناعة حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بقطاع الصناعة وان هناك خطة استراتيجية للنهوض بالصناعة المصرية ترتكز على 7 محاو و أن أهم أهداف هذه الخطة يتمثل في تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي مشيراً إلى التطلع لزيادة حجم التعاون مع الشركات اليابانية في توطين الصناعة في قطاعات متنوعة مثل ( مضخات المياه بانواعها المختلفة – االهيدروجين الاخضر والطافة الشمسية وطافة الرياح – الصودا اش – المصاعد الكهربائية – الاجهزة المنزلية - السيارات ) وغيرها من مجالات الصناعة التي تساهم في تلبية احتياجات السوق المصري والانطلاق للتصدير للخارج كما استعرض السفير الياباني بالقاهرة عدد من المصانع التي أنشأتها الشركات اليابانية في مصر بالاضافة الي المصانع الجاري انشائها وذلك مثل مصانع الضفائر الكهربائية ومصانع تجميد وتصدير المنتجات الزراعية كما أكد على اهتمام عدد من الشركات اليابانية العالمية المتخصصة في مجال صناعة السيارات باقامة مصانع للسيارات في مصر وهو مارحب به الوزير مؤكدا على اهمية تكثيف اللقاءات بين الجانب المصري والجانب والشركات اليابانية خلال الفترة القادمة لزيادة حجم التعاون المشترك في قطاع الصناعة مع اليابان التي تتمتع بسمعة عالمية في هذا المجال الهام