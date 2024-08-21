انت الأن تتابع خبر البسوا الكمامات الأرصاد تصدر بيان مهم وتحذير لهذه الفئات والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يشير التقرير إلى استقرار درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد. يسود طقس حار ورطب خلال النهار في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية . أما في جنوب سيناء وجنوب البلاد، فتسجل درجات الحرارة معدلات شديدة الحرارة.
الأرصاد تكشف الطقس ليلاً ومخاوف من الرياح المثيرة للأتربة
- أما في فترة الليل ، يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا على معظم الأنحاء ، مع بقاء الأجواء معتدلة على السواحل الشمالية .
- ومن المتوقع أن تنشط الرياح في معظم المناطق ، إلا أن هذه الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة في جنوب البلاد وجنوب سيناء، خاصة في المناطق المكشوفة. وفي هذا السياق، ناشدت الهيئة مرضى الصدر والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات عند الخروج في تلك المناطق لتجنب استنشاق الأتربة .
شبورة مائية في الصباح وتحذيرات مرورية
- كما حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خفيفة في ساعات الصباح الباكر ، خصوصًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية . يمكن أن تؤثر هذه الشبورة على الرؤية ، لذا يُنصح قائدو السيارات بتوخي الحذر واتخاذ التدابير المناسبة لتفادي الحوادث .
الأرصاد تكشف عن حالة البحرين: المتوسط والبحر الأحمر
- أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط ، فتشير التوقعات إلى أن تكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية شمالية غربية. على الجانب الآخر، تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية أيضًا شمالية غربية .
- هذا الاستقرار النسبي في الطقس ، مع وجود تحذيرات من الرياح والأتربة، يجعل من الضروري اتباع الإرشادات الصادرة من الجهات المختصة للحفاظ على سلامة المواطنين .