انت الأن تتابع خبر البسوا الكمامات الأرصاد تصدر بيان مهم وتحذير لهذه الفئات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشير التقرير إلى استقرار درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد. يسود طقس حار ورطب خلال النهار في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية . أما في جنوب سيناء وجنوب البلاد، فتسجل درجات الحرارة معدلات شديدة الحرارة.

الأرصاد تكشف الطقس ليلاً ومخاوف من الرياح المثيرة للأتربة

أما في فترة الليل ، يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا على معظم الأنحاء ، مع بقاء الأجواء معتدلة على السواحل الشمالية .

ومن المتوقع أن تنشط الرياح في معظم المناطق ، إلا أن هذه الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة في جنوب البلاد وجنوب سيناء، خاصة في المناطق المكشوفة. وفي هذا السياق، ناشدت الهيئة مرضى الصدر والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات عند الخروج في تلك المناطق لتجنب استنشاق الأتربة .

شبورة مائية في الصباح وتحذيرات مرورية

كما حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خفيفة في ساعات الصباح الباكر ، خصوصًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية . يمكن أن تؤثر هذه الشبورة على الرؤية ، لذا يُنصح قائدو السيارات بتوخي الحذر واتخاذ التدابير المناسبة لتفادي الحوادث .

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