انت الأن تتابع خبر لمدة يومين .. قطع الكهرباء عن أكثر من 8 أماكن في هذه المحافظة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هندسة كهرباء بني سويف عن قطع الكهرباء بعدد من الأماكن الواقعة في نطاق المحافظة لمدة يومين بداية من اليوم الأربعاء 21 أغسطس الجاري، بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين

وكشفت هندسة كهرباء بني سويف

التفاصيل الكاملة حول قطع الكهرباء في بيانه الذي نشرته على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، مشيرة إلى أنه سيتم فصل التيار لمدة 4 ساعات بداية من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا من نفس اليوم

أماكن قطع الكهرباء