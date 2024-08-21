نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحريك الأسعار.. شعبة الأدوية: الزيادة بمعدل 100 مستحضر كل شهر حتى نهاية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، بتصريحات هامة حول موضوع تحديد أسعار الأدوية في مصر، وذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد.

مسؤولية هيئة الدواء في تحديد أسعار الأدوية

عُرضت مسؤوليات هيئة الدواء المصرية في تحديد أسعار الأدوية، حيث قال عوف إن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تحديد الأسعار بعد دراسة طلبات شركات الأدوية الموجودة في السوق.

وأشار إلى أن الهيئة قامت بمراجعة الطلبات المقدمة من الشركات قبل اتخاذ أي قرار بشأن تعديل الأسعار.

تأثير ارتفاع الأسعار

وأوضح عوف أن هيئة الدواء وافقت على تحريك أسعار الأدوية اعتبارًا من يونيو الماضي، وأن الزيادة ستتم بمعدل 100 مستحضر دوائي شهريًا حتى نهاية عام 2025.

تأتي هذه الزيادة بعد مراجعة دقيقة للطلبات المقدمة من شركات الأدوية، بهدف معالجة التحديات الاقتصادية ومواكبة التغيرات في السوق.

جهود مكافحة السوق السوداء

أفاد عوف بأن هيئة الدواء تتعقب باستمرار تدفقات الأدوية في السوق المصري والصيدليات، وذلك للحد من ظاهرة احتكار وتخزين الأدوية، وأكد أن الحكومة تسعى للقضاء على السوق السوداء للأدوية بأسرع وقت ممكن.

خدمات هيئة الدواء للمواطنين

كما أشار إلى أن هيئة الدواء وفرت خطًا ساخنًا برقم 15301 للرد على استفسارات المواطنين حول الأدوية، آليات توفيرها، وتلقي الشكاوى بشأن نقص بعض الأنواع. الهدف من ذلك هو تحسين الشفافية وتقديم دعم مباشر للمواطنين.