نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرتبات شهر أغسطس 2024: موعد وصرف وزيادات الرواتب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024، حيث سيبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 22 أغسطس 2024 ويستمر حتى 28 أغسطس 2024.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتيسير الأمور المالية للمواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، تزامنًا مع اقتراب المناسبات، ولتلبية احتياجات الموظفين في وقت مهم.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

تم تحديد موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 ليبدأ في 22 أغسطس ويستمر على مدار خمسة أيام، حتى 28 أغسطس.

يأتي هذا التقديم تماشيًا مع حرص الحكومة على تسهيل عمليات الصرف وتوفير الراحة للموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور بنسبة 50% التي تم تطبيقها منذ مارس الماضي، مما زاد من حماس الموظفين لانتظار رواتبهم.

أماكن صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

لتوفير الراحة للموظفين، أتاحت وزارة المالية خيارات متعددة لصرف الرواتب:

فروع البنوك التقليدية: يمكن للموظفين زيارة فروع البنوك التقليدية لاستلام رواتبهم. ماكينات الصرف الآلي (ATM): يمكن صرف الرواتب من خلال ماكينات الصرف الآلي المنتشرة. المحافظ الإلكترونية: تتيح الخدمات الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة إمكانية صرف الرواتب بكل سهولة.

مرتبات العاملين بعد زيادة مارس 2024

وفقًا لأحدث تحديث لجدول الرواتب بعد الزيادة الأخيرة، فإن قيمة الرواتب لكل درجة وظيفية هي كالتالي:

الدرجة الممتازة : 12،200 جنيه

: 12،200 جنيه الدرجة الأولى : 8،200 جنيه

: 8،200 جنيه الدرجة الثانية : 8،000 جنيه

: 8،000 جنيه الدرجة الثالثة : 7،500 جنيه

: 7،500 جنيه الدرجة الرابعة : 7،000 جنيه

: 7،000 جنيه الدرجة الخامسة : 6،500 جنيه

: 6،500 جنيه الدرجة السادسة : 6،000 جنيه

: 6،000 جنيه الدرجة العالية : 10،200 جنيه

: 10،200 جنيه درجة المدير العام: 9،200 جنيه

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 على عدة أيام، وفقًا للتالي:

22 أغسطس : صرف الرواتب لموظفي مجلس النواب، الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التموين، وزارة الإسكان، وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة القوى العاملة.

: صرف الرواتب لموظفي مجلس النواب، الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التموين، وزارة الإسكان، وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة القوى العاملة. 25 أغسطس : صرف الرواتب لموظفي وزارة التعليم العالي، وزارة التنمية المحلية، وزارة العدل، وزارة الكهرباء، وزارة الاستثمار، وزارة التخطيط، دار الإفتاء، والأزهر الشريف.

: صرف الرواتب لموظفي وزارة التعليم العالي، وزارة التنمية المحلية، وزارة العدل، وزارة الكهرباء، وزارة الاستثمار، وزارة التخطيط، دار الإفتاء، والأزهر الشريف. 26، 27، 28 أغسطس: صرف الرواتب لبقية الجهات التي لم تصرف مرتباتها في الأيام السابقة.

نصائح للموظفين: