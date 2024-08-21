حزب المستقلين: قرار الرئيس برفع توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة انفراجة كبيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 12:32 مساءً - أعلن حزب المستقلين الجدد ترحيبه بما قرره السيد الرئيس برفع توصيات الحوار الوطني بشان الحبس الاحتياطي لتنفيذها حيث انها تمثل انفراجه كبيره للمجتمع المصري.

وأكد دكتور هشام عناني رئيس الحزب ان ما قرره الرئيس هو تنفيذ الرئيس لوعده وتعهده بتنفيذ توصيات الحوار الوطني طبقا للصلاحيات الدستورية والقانونية لسيادته ولكن هذا القرار جاء بعد تكليف الحوار بان يكون اكثر عمقا واكثر تعددا لكل المشاكل والقضايا التي تؤرق المواطن المصري .

واضاف عناني ان قدره الحوار علي التوافق علي ٢٤ توصيه تمثل تقريبا كل ما يخص الحبس الاحتياطي تظهر قدره الحوار علي تناول مختلف القضايا الشائكة التي تؤرق المواطن المصري داخليا او خارجيا.

واكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب علي ان تنفيذ هذه التوصيات يعد بمثابه تصويب للهدف من الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي لحمايه المجتمع والمحافظة علي حسن سير التحقيق للوصول الي العدالة.

ويؤكد الحزب علي تثمينه للجهد المبذول من الحوار الوطني في خلال ٧٥ ساعه عمل من المناقشات والصياغات الفنية التي تتناسب مع دقه وحساسيه تللك القضية

وان قرار السيد الرئيس بوجوب التنفيذ هو خير تتويج لهذا الجهد المشكور.