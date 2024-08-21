نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024: استقرار نسبي مع أجواء حارة ورطبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024، حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على كافة المحافظات والمدن المصرية حتى يوم الإثنين 26 أغسطس.

ويعكس التقرير التالي الحالة الجوية التي ستسود البلاد خلال هذه الفترة.

أبرز تفاصيل حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

من المتوقع أن يشهد الطقس في معظم أنحاء الجمهورية حالة من الحر والرطوبة، مع أجواء شديدة الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد، حيث ستكون درجات الحرارة مائلة للحرارة والرطوبة ليلًا.

ستهيمن الأجواء الصيفية الرطبة خلال النهار على أغلب المناطق، حيث من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية.

الرياح

توقعات الأرصاد تشير إلى أن الرياح ستكون معتدلة بشكل عام، ولكن قد تنشط أحيانًا على معظم المناطق، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، خصوصًا في مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة البحرين

البحر المتوسط

سيتسم البحر المتوسط بظروف من خفيفة إلى معتدلة، حيث يتوقع أن يكون ارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر، مع اتجاه الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

البحر الأحمر

سيكون البحر الأحمر من معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين مترين إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح سيكون شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى:

العظمى المحسوسة: 37°C

37°C العظمى الفعلية: 40°C

العاصمة الإدارية:

العظمى المحسوسة: 37°C

37°C العظمى الفعلية: 40°C

6 أكتوبر:

العظمى المحسوسة: 38°C

38°C العظمى الفعلية: 40°C

الإسكندرية:

العظمى المحسوسة: 34°C

34°C العظمى الفعلية: 37°C

شرم الشيخ:

العظمى المحسوسة: 40°C

40°C العظمى الفعلية: 43°C

الأقصر:

العظمى المحسوسة: 43°C

43°C العظمى الفعلية: 44°C

أسوان: