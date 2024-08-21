نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس لليوم: ارتفاع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة المتوقعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عن تفاصيل الطقس لليوم، الأربعاء 21 أغسطس 2024، مشيرةً إلى أن البلاد ستشهد ارتفاعًا في نسب الرطوبة، مما سيزيد من شعور الحرارة بشكل ملحوظ.

فيما يلي تفاصيل نسب الرطوبة ودرجات الحرارة المتوقعة على معظم أنحاء البلاد.

نسب الرطوبة المتوقعة

القاهرة الكبرى:

الرطوبة العظمى: 80%

الرطوبة الصغرى: 35%

الوجه البحري:

الرطوبة العظمى: 85%

الرطوبة الصغرى: 40%

السواحل الشمالية الغربية:

الرطوبة العظمى: 90%

الرطوبة الصغرى: 50%

السواحل الشمالية الشرقية:

الرطوبة العظمى: 90%

الرطوبة الصغرى: 55%

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:

الرطوبة العظمى: 60%

الرطوبة الصغرى: 30%

شمال الصعيد:

الرطوبة العظمى: 60%

الرطوبة الصغرى: 20%

جنوب الصعيد:

الرطوبة العظمى: 35%

الرطوبة الصغرى: 15%

تفاصيل الطقس اليوم

يسود طقس حار ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما سيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما في الليل، فسيكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا على أغلب الأنحاء، ومعتدلًا ورطبًا على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

العظمى: 37 درجة مئوية

الصغرى: 27 درجة مئوية

الوجه البحري:

العظمى: 36 درجة مئوية

الصغرى: 26 درجة مئوية

جنوب سيناء:

العظمى: 40 درجة مئوية

الصغرى: 29 درجة مئوية

شمال الصعيد:

العظمى: 40 درجة مئوية

الصغرى: 25 درجة مئوية

جنوب الصعيد: