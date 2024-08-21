نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يكلف الدكتور هشام عبد العزيز رئيسًا لمجموعة عمل الاتصال السياسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بتكليف الدكتور هشام عبد العزيز علي عبد الرحمن رئيسًا لمجموعة عمل الاتصال السياسي بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك نظرًا لبلوغ الشيخ صبري ياسين دويدار سن المعاش بعد رحلة حافلة من العطاء.

وأشاد د. أسامة الأزهري بجهود د. هشام عبد العزيز علي خلال فترة توليه منصب رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وإخلاصه وأمانته وتفانيه في أداء عمله وعطائه وصبره، وحقق العديد من الإنجازات في تطوير القطاع الديني، وتحسين صورته، وتعزيز دوره في خدمة الدعوة ونشر الفكر الوسطي المستنير، مشيدًا بأخلاقه العالية في تعامله مع زملائه ورؤسائه في العمل.

كما أشاد وزير الأوقاف بالشيخ صبري ياسين دويدار وتفانيه في العمل طوال فترة خدمته، مؤكدًا أنه أدى عمله بكفاءة وأمانة ونزاهة وإخلاص.