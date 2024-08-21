نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شاغرة في وزارة النقل: تفاصيل وشروط التقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عن توفر وظائف شاغرة في وزارة النقل، موضحة التفاصيل المتعلقة بالوظائف المطلوبة، شروط التقديم، والمستندات اللازمة.

فيما يلي أبرز المعلومات المتعلقة بهذه الوظائف:

الوظائف المطلوبة

مدير عام الإدارة العامة للتمويل والنقد الأجنبي مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الأداء الفني للهيئات مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الأداء الفني للشركات مدير عام الإدارة العامة لمتابعة ميزانيات الشركات مدير عام الإدارة العامة للمشروعات الاستثمارية مدير عام الإدارة العامة لمتابعة موازنات الهيئات الخدمية والجهاز الإداري مدير عام الإدارة العامة لمتابعة موازنات الهيئات الاقتصادية مدير عام الإدارة العامة لدراسات الأثر البيئي رئيس الإدارة المركزية للأداء الفني وموازنات الهيئات رئيس الإدارة المركزية للشركات رئيس قطاع الهيئات والشركات مدير إدارة التفتيش الشامل مدير إدارة معايير السلامة مدير إدارة تأمين الخدمات مدير إدارة الحسابات والموازنة مدير إدارة التعاقدات والمخازن مدير إدارة المراجعة المالية مدير إدارة الورش والصيانة مدير إدارة الخدمات الداخلية مدير إدارة الرقابة على الطرق مدير إدارة الرقابة على نقل الركاب والبضائع مدير إدارة الرقابة على السكك الحديدية مدير إدارة الرقابة على المترو

المستندات المطلوبة للتقديم

البيانات الأساسية المعتمدة، والتي تشمل:

التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية.

بيان تقويم الأداء عن السنوات السابقة.

الخبرة النوعية والزمنية.

الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

الدورات التدريبية، مدتها ونوعها ومكانها.

العلاوات التشجيعية.

خطابات الشكر والتقدير المتوفرة.

الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يراها المتقدم ضرورية.

عدد (6) صور شخصية مقاس 4 × 6 حديثة.

بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها، مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك.

اقتراحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية.

خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد (كمبيوتر) + صورة بطاقة الرقم القومي.

صحيفة الحالة الجنائية.