برلماني: استجابة الرئيس لتوصيات الحبس الاحتياطي خطوة هامة لتعزيز العدالة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 02:30 مساءً - أكد النائب وليد فرعون، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحُبس الاحتياطي إلى الحكومة يمثل خطوة هامة نحو تعزيز العدالة وتطبيق الإصلاحات القانونية المطلوبة.

وأوضح فرعون، في تصريحات له، أن هذه التوصيات تعكس رغبة حقيقية في معالجة القضايا الشائكة التي تؤرق المواطنين وتؤكد التزام الرئيس بتنفيذ ما تعهد به خلال الحوار الوطني، ما يعكس حرص الدولة على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات والعمل على تحقيق توافق وطني في القضايا المصيرية.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيداً بالجهود المبذولة خلال جلسات الحوار الوطني التي عالجت قضية الحبس الاحتياطي بدقة وحساسية.

واختتم فرعون تصريحاته بتأكيده على أهمية متابعة تنفيذ هذه التوصيات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وضرورة تعاون كافة الجهات المعنية لإنجاز التوصيات في سياقها التشريعي المطلوب.