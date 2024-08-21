وزارة التعليم: 3 امتحانات فى الترم للطلاب من الصف الثالث للسادس الابتدائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 02:30 مساءً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تقييمات التلاميذ فى الصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي بالعام الدراسي الجديد تتضمن 3 اختبارات فى الفصل الدراسي الواحد، حيث يؤدى الطلاب اختبارين شهر فى الترم الأول بجانب اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الجديد، مضيفة أنه سيعقد اختبار شهر للطلاب نهاية أكتوبر 2024 فيما درسه الطالب منذ بداية العام الدراسي الجديد واختبار نهاية شهر نوفمبر، فيما درسه الطالب واختبار فى منهج الفصل الدراسي الأول بنهاية الترم، إضافة إلى 3 اختبارات بالفصل الدراسي الثاني لقياس المهارات والمعارف المرتبطة بالمنهج الدراسى للتلاميذ فى هذه الصفوف.

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسى الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر المقبل، وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدء من يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.