جهود متواصلة لأجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المخدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 02:30 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول الرمل، وبحوزته (13 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزتها (3,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (عنصر إجرامى –"له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة دكرنس، وبحوزته (13 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– ميزان حساس).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو").

مديرية أمن أسوان

ضبط (3 عناصر إجرامية "لإثينن منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وبحوزتهم (3,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"– طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار- 2 سلاح أبيض- ميزان حساس).

مديرية أمن قنا

ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة قنا، وبحوزتهم (1,5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"– كمية لمخدر الحشيش-

4 سلاح أبيض- ميزان حساس).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة قنا، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- سلاح أبيض).

مديرية أمن القاهرة

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (1,5 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية لمخدر البودر "حشيش إصطناعى"– سلاح أبيض).

مديرية أمن أسيوط

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة الفتح، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"– طبنجة، 2 فرد محلى وعدد من الطلقات– ميزان حساس).

ضبط (سيدة "لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وبحوزتها (كمية لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الفتح، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- سلاح أبيض).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أسيوط، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "شابو").

مديرية أمن البحرالأحمر

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أول الغردقة، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين- سلاح أبيض).

مديرية أمن الشرقية

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – فرد خرطوش).

مديرية أمن مطروح

ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة).

مديرية أمن الغربية

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين – سلاح أبيض).

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش– سلاح أبيض).

مديرية أمن سوهاج

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة سوهاج ، وبحوزته (كمية من الأقراص المخدرة - سلاح أبيض).

مديرية أمن المنيا

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة ملوى، وبحوزتهما (1,5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"– فرد محلى وعدد من الطلقات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.