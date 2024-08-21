نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات عاجلة من التعليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد (تفاصيل) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن إجراءات ضبط العملية التعليمية داخل المدارس للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، استعدادًا للعام الدراسي الجديد المقرر أن يبدأ يوم 21 سبتمبر المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025.
-الالتزام بالزي المدرسي الموحد وعدم إجبار الطالب على شرائه من أماكن بعينها.
-مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود لمحاربتها.
-تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف المدارس.
-الحرص على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس.
-حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب وأولياء أمورهم.
-الالتزام بتحية العلم وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن.
-مكافحة ظاهرة التنمر بكافة أشكالها بين الطلاب بعضهم البعض.
-منع استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيا.
-متابعة التزام كافة المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستدامة.
-التواصل الكامل مع مديريات الأمن لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية.