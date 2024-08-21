نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التضامن تسلم عددًا من المعينات الحركية والسمعية لذوى الإعاقة بمحافظة أسيوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير احتفالية كبرى، شهدها اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ومجدى نجيب مدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط والدكتور علي فتحي رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، ولفيف من القيادات التنفيذية وشركاء العمل لتسليم عدد من المعينات الحركية والسمعية لذوي الإعاقة على مستوى المحافظة، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط.

وشهدت الاحتفالية التى نظمت بنادى أسيوط الرياضي توزيع 45 كرسي متحرك و35 سماعة طبية للأطفال للأسر الأولى بالرعاية والأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك فى إطار الجهود المقدمة، للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة وبدعم من بنك قطر الوطني وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتأتي الفاعلية فى إطار التعاون المثمر بين مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط ومؤسسة مصر الخير وبنك قطر الوطني للعام الثاني على التوالي، فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

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