نقيب المهندسين يلتقي مدير المعهد القومي للاتصالات لبحث سبل التعاون (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور أحمد خطاب- مدير المعهد القومي للاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، بحضور وفد من قيادات لجنة الاتصالات والتحول الرقمي ولجنة التدريب بنقابة المهندسين بالقاهرة.

شهد الاجتماع بحث سبل التعاون بين المعهد ونقابة المهندسين؛ لبناء قدرات منتسبي النقابة من المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي ومواكبة التطور التكنولوجي ذو الوتيرة المتسارعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما ناقش الجانبان كيفية استثمار الموارد المتاحة للطرفين لتعظيم المردود المنشود من التعاون.

شارك في الاجتماع المهندس أحمد مهران- عضو مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة ورئيس لجنة الاتصالات والتحول الرقمي، الدكتور المهندس عبدالعزيز حسب الله الكفراوي- عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة ورئيس لجنة التدريب، الأستاذ الدكتور محمد أبو رزقة- عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وعضو الهيئة الاستشارية للجنة الاتصالات والتحول الرقمي، الدكتور المهندس محمد الحماحمي- كبير خبراء الأمن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA وعضو الهيئة الاستشارية للجنة الاتصالات والتحول الرقمي، المهندسة منال إسماعيل- رئيس مركز الخبراء بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA وعضو الهيئة الاستشارية للجنة الاتصالات والتحول الرقمي، والدكتور المهندس محمد إبراهيم أبو زيد- نائب محافظ المنيا وعضو الهيئة الاستشارية للجنة الاتصالات والتحول الرقمي، ولفيف من قيادات المعهد.

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